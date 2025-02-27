狠批川普施壓「台積電接手英特爾晶圓廠」是爛主意！美學者給出建言

美國多位專家學者撰文指出，由川普施壓台積電（2330）接手英特爾晶圓廠，會是個爛主意。

哈佛商學院教授David Yoffie和前聯邦通訊委員會主席Reed Hundt等人在財星雜誌（Fortune）聯名撰文指出，就算台積電迫於美國壓力接下燙手山芋，台積電的尖端研究還是會根留台灣，最先進製程也就不可能搬去海外。假以時日，該公司可能解雇英特爾大多數的研究和製造員工，最後關掉英特爾晶圓廠。

這並不符合美國的最佳利益——美國應該擁有自己的領先晶片製造商，把研究部門設在美國或西方，而不是台灣。把先進晶片製造的全球壟斷權利交給外商，尤其是處於地緣政治核心位置的台積電，也不是美國該做的事。

他們堅信英特爾應該一分為二，而製造業務只能出售給美國或西方國家的私人投資集團。

然後，由美國政府提供大約100億美元的資本，構建成無投票權股票以便納稅人分享成功（如同2008年救助金融業一樣）；再者，美國主要的半導體設計公司必須將訂單下到這家基於英特爾資產的美國代工廠，以確保他們有可替代的供應來源。這樣做才能吸引投資人前來競標。