兩檔妖股消風！AppLovin遭放空狙擊狂崩23% 微策略股價腰斬

美國兩檔去年狂飆的科技股近期遭遇逆風，手遊和行動廣告開發商AppLovin遭兩家做空機構指責誇大AI能力，股價26日盤中一度雪崩23%；囤積比特幣數量高居企業之冠的軟體公司微策略（MicroStrategy）股價已比去年11月下跌超過50%，反映比特幣帶來的優勢正在消退。

AppLovin股價周三（26日）收盤重挫12%至每股331美元，市值蒸發近170億美元，這檔股票在去年暴漲八倍，最新遭放空的消息讓投資人急忙獲利了結。兩家做空機構Culper Research和Fuzzy Panda Research稍早同時發表對AppLovin的批評報告，而數日之前，The Bear Cave才對該公司發表審慎看法的報告。

這些報告指控AppLovin虛假誇大其AI廣告平台的效果，而是透過「強制餵送」App裝載到手機上，做為提高營收的方式。

AppLovin執行長弗魯吉（Adam Foroughi）同日回應說，這些報告充斥著不準確和虛假指控，「令人失望的是，少數不懷好意的做空者正在散布虛假和誤導性言論，試圖破壞我們的成功，並為他們自身的財務利益打壓我們的股價，而不是承認我們團隊已建立、協助合作夥伴強化廣告的精細AI模型」。

Wedbush的分析師則在周三報告中表示上述放空報告有誤，維持對AppLovin表現優於大盤的評級與620美元的目標價。

去年，AppLovin的股價漲勢集中在第4季，市場對該公司AI驅動的廣告引擎充滿期待。該公司在去年11月獲納入那斯達克100指數，取代Dollar Tree。儘管其市值在這段期間飆升超過1,000億美元，但整體市值規模仍遠低於Meta和蘋果等巨擘。

另一方面，「比特幣大戶」微策略（MicroStrategy）股價26日收盤報每股263.27美元，但已較去年11月創下的543美元高點大跌超過50%。雖然該公司擁有一家小軟體公司，但其股價大致跟進比特幣趨勢。微策略上周再買進20億美元比特幣，目前總共持有499,096枚比特幣，占整體比特幣流通數的逾2%。

然而，微策略近來跌勢超過了比特幣。比特幣近期近期下跌，27日盤中報84,598美元，較1月時創下的108,000美元高價已回檔超過20%。

根據巴倫周刊算，微策略所謂的「比特幣溢價」，即該公司的價值與其比特幣持有量之比，已經下降。巴隆估計，目前微策略股票交易價約為比特幣價值的1.7倍，11月底的峰值為三倍。