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與本田協議破局 Nissan傳將撤換執行長 股價應聲大漲5%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日產汽車執行長內田誠。 歐新社
日產汽車執行長內田誠。 歐新社

消息人士向彭博資訊透露，日產汽車因為獲利一直不佳，與本田的合併談判又破局，現在已經擬妥計畫，要撤換執行長內田誠。日產董事們正在考慮可能的接替人選。

現年58歲的內田誠，在日產任職長達22年，2019年年末升任執行長。他本月稍早曾對記者表示，如果公司要求他，他會準備好讓出執行長的位子。

日產對上述消息不願置評。不過，消息已激勵日產股價27日盤中大漲4.9%  彭博分析師指出，日產推動內田誠卸任，代表該公司仍有能力可推動獲得協助生存的合作夥伴。

內田誠已經向投資人示警，預期截至今年3月底止的會計年度淨損800億日圓（5.36億美元），與僅僅九個月前預測的淨利3,800億日圓，相差十萬八千里。

日產明年到期的債務創新高，目前三大信用評等機構都已將日產打入垃圾級。去年末內田誠向本田求助，因而開展兩家汽車公司的合併協商。不過，這個月稍早傳來協商破裂的消息。內田誠在宣布雙方已不再談合併的記者會上，明確對媒體說：「如果沒有未來的夥伴關係可以依靠，日產仍將難以存活。」

台灣鴻海（2317）去年12月向日產提出有意收購日產股權，本月表示針對購買日產大股東雷諾汽車所持有的36%股權，仍持開放態度。

雷諾是日產最大股東兼長期聯盟夥伴，對日產與本田要怎麼合併有舉足輕重的決定權，雷諾贊同日產不要與本田合併。雷諾執行長梅奧（Luca De Meo）認為，中國大陸的浙江吉利控股集團，可能是日產更合的夥伴。

日產 本田

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