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Nvidia財報／優於華爾街預期！五大重點一次看
輝達（Nvidia）周三盤後公布上季（第4季）財報，要點如下：
1、Nvidia公布的營收、獲利和財測均優於華爾街預期。
2、但超出預期的程度不如過去兩年，且利潤增長放緩。盤後股價在小幅上漲和下跌之間震盪。
3、新一代產品Blackwell帶來的營收超越分析師預期。
4、匆忙推出新產品的成本增加使毛利率收窄，但Nvidia說獲利能力將在今年下半年反彈。
5、執行長黃仁勳表示，用新方法來完善AI模型（ 例如DeepSeek的努力）將給Nvidia晶片的需求加柴添火。而現在談美國政府的關稅有何影響還為時過早。
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