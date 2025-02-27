Nvidia財報／黃仁勳讚DeepSeek普及AI推理：新AI的運算需求將爆增

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，下一代AI需要的運算能力將是舊模型的100倍，因為新的推理方式逐步思考「如何以最佳方式回答」問題。

他周三在Nvidia公布財報後受訪，以DeepSeek的R1、OpenAI的GPT-4、xAI的Grok 3等模型為例指出，「推理過程需要的運算量是我們過去的100倍」，未來甚至會更多。

一直是AI榮景最大受惠者的Nvidia，上季業績全面超出分析師預期，營收年增78%至393億美元，而資料中心的營收飆升93%到356億美元，在總營收的占比超過90%。

針對DeepSeek引發市場擔憂，以後可能可以用低得多的基礎設施成本獲致更高效的AI，黃仁勳反駁這個想法說，DeepSeek普及了需要更多晶片的推理模型。他盛讚「DeepSeek太棒了」。

因拜登政府管制AI晶片出口，Nvidia在中國大陸的業務受到限制。黃仁勳說，中國大陸市場在Nvidia營收的占比下降大約一半，那塊市場還存在其他競爭壓力，包括來自華為的壓力。

但開發人員可能設法透過軟體，不管是超級腦、個人電腦、手機或遊戲機，去尋找規避出口管制的方法。他說，「最終，軟體會找到辦法，你最終會讓那個軟體在你想要的系統上運行，那你就會創造出很棒的軟體」。

黃仁動說，該公司在美銷售的GB200，生成AI內容的速度比在出口管制下銷往中國大陸的晶片快60倍。