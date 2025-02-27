Nvidia財報／AI需求推動營收成長78% 財測優預期

輝達 （Nvidia）在周三盤後公布了超出華爾街預期的上季銷售和獲利，這表明儘管市場對AI熱潮的前景感到擔憂，但晶片支出仍繼續飆升。該公司也提供優於市場預期的財測。股價在盤後交易上漲2%。

財報顯示，新一代AI晶片Blackwell在上季帶來110億美元的營收，兌現了去年關於銷售會很強勁的預測。新晶片占Nvidia資料中心部門營收的近三分之一。財務長柯蕾絲說，Blackwell的銷售料將在截至4月底的本季「大幅成長」。

執行長黃仁勳指出，AI轉向「推理」模型，用數位大腦來思考答案，將會需要更多運算能力，這是促成購買激增的原因。

在此一背景下，Nvidia成長態勢依舊強勁，儘管沒有過往的爆炸性業績。

本季營收預計大約430億美元，上下浮動2%。分析師預估大約是420億美元。這個財測意味比去年同期增長約65%，低於去年同期262%的增長率。

去年第4季的營收增加78%到393億美元，而淨利增加80%至220億美元。兩個數字都超出了FactSet訪調分析師預估值。

雖然銷售飆升，但因生產其最新資料中心設備的成本較高，上季毛利率收窄到73%，較一年前少3個百分點。Nvidia在其他方面的支出也增加：營運費用攀升48%。柯蕾絲歸因於為了不斷擴編的人員提供更高的薪酬待遇。

該公司前頭仍有不確定性，包括川普政府是否會貫徹拜登時代的政策，收緊向中國大陸和其他國家出口Nvidia晶片在內的AI技術。

與AI熱以來的情況一樣，Nvidia上季的大部分銷售來自資料中心部門。該部門上季營收為356億美元，比一年前成長93%，表現優於市場預期的341億美元。但遊戲和AI個人電腦部門的營收比一年前減少11%到25億美元，低於分析師平均預期的30.2億美元。

今年，中國大陸公司DeepSeek推出的AI模型以較少的Nvidia晶片達到與美國AI模型相當或更佳的效果，引發市場對Nvidia產生AI熱潮以來的第一次大恐慌。但行業人士後來指出，類似DeepSeek這樣的高效模型需要更多資源進行「推理」工作，Nvidia的Blackwell新晶片非常適合。且大型科技公司隨後制定計畫，AI花費將創新高，緩解了市場對晶片需求的擔憂。