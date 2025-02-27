Google雲端部門傳出裁員 人數不明

知情人士向彭博資訊透露，Google在周三（26日）針對雲端服務部門進行裁員，彭博目前尚無法確認有多少人員受到影響。

一位消息人士說，這輪裁員只有少數團隊受到影響。Google未對外宣布裁員行動，發言人以聲明稿回應採訪時指出，公司持續進行調整，以利「符合客戶需求與未來的重大機會」。「我們正在進行改變，持續在攸關事業發展的重大領域裡投資，確保長期的成功」。

彭博分析，削減人力是因Google雲端事業成長放緩，而同時公司卻需要花大錢支持發展人工智慧（AI）的雄心。本月稍早，雲端部門的營收不如分析師預期，而母公司Alphabet準備在2025年進行的資本支出則是遠多於市場預期。

美國科技業界削減人力，在今年已經成為業界標準。除了最新傳來的Google雲端事業裁員消息，亞馬遜（Amazon）、臉書母公司Meta Platforms、Salesforce、微軟（Microsoft）等公司，都已預告將會裁汰表現不佳員工，或是尋求偏用較便宜的國際勞工。科技公司現在背負既要投資AI又不要損及獲利的壓力。