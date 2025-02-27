油價續跌至兩個月低點 美油庫存意外增加 金價小漲

國際油價周二（26日）跌至兩個月最低，西德州原油期貨（WTI）收在69美元下方，川普就貿易問題發表了一系列相互矛盾的聲明，令市場錯愕，且美國成品油庫存意外增加顯示需求疲軟，而且俄烏之間可能達成的和平協議繼續對油價構成壓力；黃金價格窄幅波動，投資人關注即將公布的美國個人消費支出物價指數（PCE）數據。

原油跌至兩個多月來新低

布蘭特原油 4月期貨下跌49美分，跌幅0.67%，結算價報每桶72.53美元；美國西德州原油4月期貨下跌31美分，跌幅0.45%，至每桶68.62美元。

兩大指標結算價均為12月10日以來最低。

川普周三對加拿大、墨西哥和歐盟徵收關稅的聲明有不少自相矛盾之處，他先是表示他對加拿大和墨西哥加徵關稅的計畫將繼續推動，稍晚又表示將在4月實施關稅，這比原定計畫晚了大約一個月。川普還表示他將對歐盟徵收25%的關稅，隨後他又談到了汽車關稅和其他話題。

SEB AB首席大宗商品分析師Bjarne Schieldrop表示：「川普的行動正在損害消費者和企業信心，這將再度削弱實際消費。」

美國能源資訊局（EIA）數據顯示，上周美國汽油和餾分油庫存意外增加，原油庫存因煉油活動增加而意外下降。瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger說：「我們看到了立即反應、應聲下跌。這有點出乎意料，因為原油庫存降幅非常大。」

白宮確認烏克蘭總統澤倫斯基將周五到訪華盛頓，暗示如果達成和平協議，在不久的將來俄羅斯原油可能會更加自由地出口，這一前景壓低了油價。與此同時，伊拉克與庫爾德地區達成協議恢復石油出口

荷蘭國際集團（ING）大宗商品策略師在報告中表示，「這將使我們離解除對俄羅斯的制裁更進一步，消除籠罩在市場上的大部分供應不確定性」。

貿易和供應方面的消息掩蓋了潛在的看漲因素，包括川普宣布將終止拜登政府給予委內瑞拉總統馬杜羅的石油制裁豁免，對伊朗供應的新一輪制裁，以及石油交易員預期OPEC+會再次延後增產計畫。

黃金價格窄幅波動

現貨金價26日在接近歷史高點附近盤整，收盤小漲0.05%，報每英兩2,916.39美元。黃金是對不確定性和通膨進行避險的首選工具，周一創下2,956.15美元的新高。

美國黃金期貨收高0.4%，報2,930.60美元。

川普周二下令對銅進口展開新的關稅調查，以重建美國的銅生產。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「看漲趨勢依然存在...在一些重要數據公布之前出現一段時間的盤整，我們並不感到意外。」

黃金ETF再度獲得投資人青睞也為金價帶來提振；根據彭博的數據，上周黃金ETF淨流入達到2022年以來最大

渣打分析師Suki Cooper在報告中表示，ETF可能會驅動黃金的下一波漲勢，抵銷來自技術面和現貨市場疲弱的不利影響。

投資者的焦點還集中在周五公布的美國個人消費支出（PCE）物價指數報告上，這是聯準會青睞的通膨指標。

David Meger補充說，PCE若高於預期，通膨壓力可能會延後進一步降息，這已經被消化；黃金是抵禦這些通膨壓力的典型避險工具之一，因此它應該會有更大漲幅。

貨幣市場目前預期聯準會年底前將降息54個基點，這意味著將進行兩次25個基點的降息，另外還有約20%的第三次降息的可能性。

現貨銀上漲0.3%，報每英兩31.81美元；白金下跌0.1%，報每英兩965.55美元；鈀金跌0.9%，報每英兩919.50美元。