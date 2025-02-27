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台積電ADR大漲2.8% 終止連六日頹勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三（26日）大漲2.8%，收在194.62美元，終止連六日頹勢，較台北交易溢價拉大到20.5%。

標普500指數和那斯達克綜合指數擺脫連四日頹勢，美國總統川普有關關稅自相矛盾的講話讓投資人困惑。

標普500指數收盤僅微漲0.81點，報5,956.06點；那斯達克綜合指數漲48.87點，漲幅0.3%，報19,075.26點； 費城半導體指數大漲2.1%，輝達（NVIDIA）大漲3.7%。

台灣加權股價指數周三上漲116.83點，收在23,402.55點。台積電（2330）漲0.5%收在1,060.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 177.79 +1.98 175.50 1.30

中華電 CHT 127.34 +0.10 127.50 -0.13

台積電 TSM 1,276.79 +2.77 1,060.00 20.45

聯電 UMC 43.30 +1.69 43.60 -0.69

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 標普

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