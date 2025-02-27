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標普指數守住平盤之上 川普關稅矛盾談話令市場困惑

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普首度召開內閣會議，他有關關稅自相矛盾的講話讓投資人困惑。歐新社
川普首度召開內閣會議，他有關關稅自相矛盾的講話讓投資人困惑。歐新社

標普500指數和那斯達克綜合指數周三擺脫連四日頹勢，美國總統川普有關關稅自相矛盾的講話讓投資人困惑。

標普500指數收盤僅微漲0.81點，報5,956.06點；那斯達克綜合指數漲48.87點，漲幅0.3%，報19,075.26點； 道瓊工業平均指數下跌188.04點，跌幅0.4%，收在43433.12點。

費城半導體指數大漲2.1%，盤後公布的輝達（NVIDIA）大漲3.7%，台積電ADR反彈2.8%。

美國10年期公債殖利率連續六個交易日下跌，跌至4.248%。比特幣跌破8.5萬美元，周二，比特幣價格遭遇近七個月來最大單日跌幅，也邁向2022年6月來最大單月跌幅。

美股早盤走高，但川普表示美國正考慮對歐盟課收25%的關稅後回吐漲幅。另外，川普在回答記者有關是否將如期在3月4日實施加拿大和墨西哥課徵25%關稅時說，「我不會停止關稅」， 但之後他又表示對墨、加兩國的關稅將於4月2日實施。

State Street策略師Marvin Loh表示，川普政府在關稅時間和範圍上的表述有些矛盾，這讓投資人心存觀望態度。

投資人也在等待輝達等多家科技公司盤後公佈財報。

特斯拉(Tesla)大跌4%，也邁向兩年多來的最大單月跌幅。輝達預計本季度營收在430億美元左右，優於分析師的預估均值；輝達股價盤後漲跌不定。

伺服器製造商美超微電腦（Super Micro Computer）在最後期限提交逾期財務報報後，股價大漲12.2%。

企業軟件巨頭Salesforce本財季營收展望低於預期，股價盤後重挫逾5%。Snowflake預計本年度營收強勁成長，股價盤後飆升逾10%。

川普 指數 美國

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