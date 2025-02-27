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Nvidia財報／盤後股價上揚 靠一個關鍵因素
一個關鍵因素或許可以解釋AI晶片大廠輝達（Nvidia）在展望超出市場預期的幅度不如過往的情況下，盤後股價仍回升：Blackwell。
Nvidia的財測中值超出預期11億美元，但在該公司轉型到Blackwell之前，投資人習慣看到的是超出預期20億美元的情況。幸好Blackwell的增產似乎比預期的更為順利——或至少比大家擔心的好些——這可能安撫了華爾街。
財務長柯蕾絲（Colette Kress） 在財報電話會議上表示，Nvidia正「迅速擴大供應』。 Blackwell上季為Nvidia帶來110億美元營收。
股價在盤後交易上漲2%。
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