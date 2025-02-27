市場預期Fed最快6月降息

路透報導，利率期貨市場押注，美國聯準會可能在六月恢復降息，並在九月再次調低短期借貸成本。最新公布的數據顯示，美國二月消費者信心以三年半來最快速度惡化，反映出美國民眾更加擔心川普的政策可能對經濟造成的衝擊。

經濟研究聯合會（Conference Board）廿五日公布，美國二月消費者信心指數連三月下滑，降至九十八點三，觸及二○二四年六月以來最低，十二個月的通膨預期則急升至百分之六，是二○二三年五月至今最高，進一步證明川普政策的不確定性給美國家庭帶來壓力。

利率期貨市場認為，聯準會六月將利率目標區間下調一碼（○點二五個百分點），來到百分之四至四點二五的可能性超過百分之七十，且最快可能九月再次降息。