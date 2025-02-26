何需遠求？澳稀土巨頭喊話川普：我們有你們需要的稀土

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
澳洲稀土公司、也是全球僅次於中國的稀土生產商萊納斯（Lynas）執行長拉卡茲（Amanda Lacaze）。路透
澳洲稀土公司、也是全球僅次於中國的稀土生產商萊納斯（Lynas）執行長拉卡茲（Amanda Lacaze）。路透

澳洲稀土公司萊納斯（Lynas）執行長拉卡茲（Amanda Lacaze）在26日的財報說明會上對川普喊話，表示萊納斯手中有西方需要的稀土，並且能以有效率的方式生產。她也補充，比起去其他國家開發新資源，取得已經存在的資源，要容易得多。萊納斯是中國以外的最大稀土生產商。

萊納斯CEO發言前不久，才有消息指出，烏克蘭與美國已在供應稀土的協議上取得共識，這是川普快速終結俄烏戰爭計畫中的一步。根據烏克蘭政府資料，該國蘊藏歐盟所認證的34種關鍵金屬中的22種。

拉卡茲在財報發布會上說道，「每一個進入這個產業的人都該知道：從『如果能擁有一些某地的稀土，難道不是很棒嗎？』的起心動念，到真的擁有裝在大袋子中的稀土產品，並等待客戶來購買它，這個過程要花多長時間。」

「我們的看法是，為了確保西方的稀土供應，（解方就是）來買萊納斯的（稀土）產品，因為我們手上就有。我們有資源，也擁有能夠有效益地生產它的技能。」

該公司26日公布上半年財報，因供給過剩拖累稀土價格，加上營業成本攀高，獲利表現大大低於預期。迄至去年12月為止的半年期間，稅後淨利僅590萬澳幣（370萬美元），遠低於Visible Alpha分析師共識的3,620萬澳幣，以及去年同期的3,950萬澳幣。

川普 烏克蘭 稀土

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