經濟成長放緩 全球政府負債比攀高

國際金融協會（IIF）25日發布的報告顯示，去年全球的政府負債比率自2020年以來首次上升，原因是全球去年年末舉債金額創下新紀錄達到318兆美元，同時卻遇上經濟成長放緩。

2024年全球政府債務占國內生產毛額（GDP）的比率攀抵328%，比前一年增加1.5個百分點，就金額而言增加了7兆美元，雖然不到2023年的一半，但是碰到經濟成長低，負債比因而提高。

今年由於出現前所未有的全球經濟政策不確定性，加上借款成本仍然很高，IIF預期政府債務將增加5兆美元，比去年放緩。

但IIF警告，如果財政赤字不斷升高，所謂的「債券義勇軍」（bond vigilantes）可能會拋售公債，教訓不守財政紀律的政府。

債券義勇軍這個名詞，一般來說指的是投資人不滿寬鬆貨幣政策造成通膨，原因是債券的票面利率固定，當通膨升溫時，債券固定收益的實際購買力將下滑，因此先拋售債券，壓低債券價格，增加政府舉債的成本，藉此施壓政府抑制通膨。

IIF指出，最近幾年在政治高度兩極化的國家，政府的財政平衡特別受到嚴格審視。例如2022年市場對英國財政政策的反應，把當時短命的首相特拉斯拉下台，去年在法國，類似的壓力也讓總理巴尼耶去職。