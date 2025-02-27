市場押注Fed 6月恢復降息

路透報導，利率期貨市場押注，聯準會（Fed）可能在6月恢復降息，並可能在9月再次調低短期借貸成本。最新公布的數據顯示，美國2月消費者信心以三年半來最快速度惡化，反映美國民眾更加擔心川普的政策可能對經濟造成的衝擊。

經濟研究聯合會（Conference Board）25日公布，美國2月消費者信心指數連三月下滑，且意外驟降7點，寫2021年8月以來最大降幅，降至98.3，觸及2024年6月以來最低，12個月的通膨預期則急升至6%，是2023年5月至今最高，進一步證明川普政府政策的不確定性給美國家庭帶來壓力。

利率期貨市場目前認為，Fed在6月會議上將利率目標區間下調1碼到4%至4.25%可能性超過70%，且最快可能9月再次降息。這種押注暗示交易員們認為，到6月Fed對潛在勞動市場疲軟的擔憂將超過對通膨回升的疑慮，從而促使其採取寬鬆政策。

不過，里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金25日表示，在Fed對通膨回到2%更有信心前，貨幣政策保持適度的約束力是合理的。他說，央行打擊通膨必須堅定，長期而言，美國通膨面臨風險。

巴爾金在演講中說，華府政策變化等不確定性為Fed帶來的挑戰，在這種背景下很難對貨幣政策做出重大調整，他當下更願意「等待看看這種不確定性將如何發展，以及經濟會如何反映」。