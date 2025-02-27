酷澎去年第4季營收年增21%
電商巨擘酷澎（Coupang）上季營收年增21%，超越預期，去年全年營收首度突破40兆韓元（279.5億美元），主因旗下的精品網購平台Farfetch和台灣火箭速配（Rocket Delivery）業績迅速成長所致。該公司一年前營收才剛突破30兆韓元大關。
在美國上市的酷澎於美股25日盤後公布，2024全年營收攀抵創紀錄的41.29兆韓元（289億美元），比一年前增加29%；全年營業利益減少2.4%至6,023億韓元（4.21億美元），但為酷澎連續第二年獲利。酷澎股價在25日紐約盤後一度大漲6.1%，今年來漲幅達10%。
酷澎截至去年12月31日的第4季淨營收，比去年同期增加21%至79.7億美元，優於分析師預期的80.8億美元；同期營業利益年增154%至3.04億美元，高於預期的1.68億美元，主要反映一筆因2021年物流中心火災事故所獲得的2,441億韓元一次性保險理賠。
這間直接投資於南韓的在美上市公司，去年之所以交出強勁的獲利表現，主要受全球業務擴張所驅動，尤其是在台灣和Farfetch平台的業務。去年來自這些高成長部門的營收達4.88兆韓元（34億美元），是一年前1.03兆韓元的逾四倍。
酷澎執行長金範錫指出，「去年第4季台灣火箭速配營收季增23%，展現實質的成長動能」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言