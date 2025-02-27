BP擬刪減再生能源支出

為回應美國維權避險基金Elliott的壓力，能源巨擘英國石油（BP）表示，每年將斥資100億美元增產油氣，同時刪減再生能源支出，並出售200億美元旗下資產，力求提振股價。

英國金融時報（FT）和CNBC報導，BP在26日告訴投資人，將重啟關鍵策略，原本的五年計畫是要減少石油和天然氣生產，並大舉投資再生能源。如今一反先前策略，油氣生產目標將提高到2030年前每日最多250萬桶，並可能在2035年前再次上修。

BP原先承諾，2030年前油氣產量將減少至每日約200萬桶，儘管新產量目標仍少於2019年的每日260萬桶。

該公司也將刪減再生能源支出，從每年50億美降元至每年15億-20億美元。未來兩年將出售200億美元的旗下資產，可能包含正受到「策略性評估」的潤滑油部門嘉實多（Castrol）。BP也預計在2027年底前將淨債務由230億美元，縮減至140億-180億美元。

美國避險基金Elliott握有BP近5%股權後，BP須提振表現的壓力日增。