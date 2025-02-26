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美股早盤／標普500指數揚 市場緊盯輝達財報 美超微飆漲15%
美股三大指數26日早盤全面上漲，標普500指數近五個交易日來首度上揚，市場緊盯人工智慧（AI）晶片巨頭輝達即將於盤後發布的財報。
美股標普500指數與那斯達克指數早盤齊揚，分別漲0.5%與0.7%，道瓊工業指數開盤後平盤波動，隨後漲勢擴大至0.2%。費城半導體指數漲1.9%、台積電ADR漲0.5%。
隨著中國大陸AI巨頭DeepSeek爆炸性崛起，衝擊AI基礎建設的前景，輝達的上季財報至為關鍵。蘇黎世保險首席市場策略師米勒說：「現實是，我們需要輝達繳出好表現，以延續美股的牛市動能。」他說，無論是上季業績還是展望都十分重要，「如果結果令人失望，市場將進一步下挫」。輝達早盤漲2.7%。
另外，美超微趕在2月25日的截止日前，交出先前積欠的財報，緩解其下市風險，激勵股價早盤飆漲15%。
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