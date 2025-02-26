成長轉弱...貿易政策風險環繞 泰央行意外降息1碼

泰國央行26日出乎意料降息1碼，是四個月來首次，主因經濟成長疲軟，加上泰國總理和國際貨幣基金組織（IMF）均公開呼籲減低借款成本。消息出爐後，泰銖先貶後升，泰股走揚。

泰國央行貨幣政策委員會26日投票，七位委員中六位支持降息1碼至2％，一位認為利率應維持不變。原先經濟學家大多預測，利率會按兵不動。

泰國政府強化一年來的降息訴求，總理貝東塔上周罕見公開呼籲下砍利率。泰國央行先前表示，全球不穩定下，保有政策空間較為恰當，但IMF呼應貝東塔，指出降息有助背負龐大家庭債務的泰國民眾。

泰國央行26日表示，倘若展望生變，準備好調整政策，並表示降息不是寬鬆周期的一部分，再降息面臨高門檻。

央行並說，儘管內需和旅遊支撐經濟，但「由於結構問題打壓工業部門、外國產品競爭、以及主要經濟體的貿易政策風險增加，泰國經濟擴張預料將慢於先前預期」。

凱投宏觀（Capital Economics）首席經濟學家李特（Gary Leather）表示，儘管泰國經濟展望的下行風險增加，央行寬鬆行動仍會漸進為之。