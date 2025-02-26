蘋果與印尼達成協議 iPhone銷售近期有望解禁

蘋果公司已與印尼政府簽署投資協議，為iPhone 16在印尼銷售解禁鋪平道路。

印尼工業部長阿古斯26日宣布，蘋果已與當局達成興建製造工廠與研發中心等協議，很快地該公司將取得「產品原產地認證」，使iPhone得以販售。不過，他並未說明該許可何時會發放。

這項協議意味著雙方將終結近五個月來的角力，也是印尼政府的一大勝利，顯示其強硬手段迫使一家科技巨頭在本地研發產品並提振生產，而非僅僅將該地作為銷售據點。蘋果屈服於印尼政府，也可望提升總統普拉伯沃的聲望。他的政策多次出現髮夾彎、削減支出的計畫也影響就業與獎學金發放，均影響其支持率。

對蘋果來說，這項協議使其在中國大陸銷售放緩之際，得以涉足印尼廣大的消費市場。儘管蘋果擠不進印尼智慧手機銷售前五強，但當地人口多達2.78億，逾半數不到44歲且習於使用科技產品，使印尼成為不容忽視的市場。