稀土蘊藏量值5千億美元？美國地質學會赴烏克蘭調查隻字未提
烏克蘭26日宣布與美國達成開採礦物協議，烏克蘭總統澤倫斯基28日將赴美與川普簽約。整起事件充滿疑點，首先，烏克蘭的稀土蘊藏量價值5000億美元，是烏克蘭自己說的。
其次，美國地質學會4年前現場勘查的報告，完全沒有提及稀土。雖然有地點，但都是蘇聯時期的資料，距今超過30年，而且集中在烏克蘭東南部的俄國占領區，所以很難說是烏克蘭「提供」。
而且，就算烏克蘭有豐富的稀土蘊藏，也得開採出來才有價值，這需要數十年的時間，而且必須有軍隊或私人保全維安，不然能源業者不會輕易投入資金。
此外，採礦很耗電，偏偏俄國空襲目標以烏克蘭發電站等能源設施為主，所以要達到獲利階段，還有很長的路要走。
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