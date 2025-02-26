快訊

愛犬走失被2浪浪收養 飼主目擊淚崩全收編：牠們瘦成皮包骨還讓食物出來

經典賽／台日韓3強暌違17年可能再次同組？中華隊考驗正要開始

四接環評大會吵翻 20多位支持的在地里長集體退席怒批「被環團亂一個早上」

稀土蘊藏量值5千億美元？美國地質學會赴烏克蘭調查隻字未提

聯合報／ 編譯張佑生/即時報導
烏克蘭的Zavallievsky石墨礦場。路透
烏克蘭的Zavallievsky石墨礦場。路透

烏克蘭26日宣布與美國達成開採礦物協議，烏克蘭總統澤倫斯基28日將赴美與川普簽約。整起事件充滿疑點，首先，烏克蘭的稀土蘊藏量價值5000億美元，是烏克蘭自己說的。

其次，美國地質學會4年前現場勘查的報告，完全沒有提及稀土。雖然有地點，但都是蘇聯時期的資料，距今超過30年，而且集中在烏克蘭東南部的俄國占領區，所以很難說是烏克蘭「提供」。

而且，就算烏克蘭有豐富的稀土蘊藏，也得開採出來才有價值，這需要數十年的時間，而且必須有軍隊或私人保全維安，不然能源業者不會輕易投入資金。

此外，採礦很耗電，偏偏俄國空襲目標以烏克蘭發電站等能源設施為主，所以要達到獲利階段，還有很長的路要走。

烏克蘭 稀土 美國

延伸閱讀

俄烏戰爭進入談判關鍵期

川普擬周五與澤倫斯基見面 共同簽署礦產協議

美烏談妥礦產協議！外媒曝不含美安全保證 澤倫斯基擬28日赴美簽署

自家人都沒投！遭美俄質疑總統合法性 烏國會未通過支持澤倫斯基

相關新聞

全日空將花約4410億元採購77架新機 創單次新高

日本全日本空輸控股公司公布新機採購計畫，預計將花約2.1兆日圓（約新台幣4410億元）採購77架廣體及窄體客機，創單次採...

稀土蘊藏量值5千億美元？美國地質學會赴烏克蘭調查隻字未提

烏克蘭26日宣布與美國達成開採礦物協議，烏克蘭總統澤倫斯基28日將赴美與川普簽約。整起事件充滿疑點，首先，烏克蘭的稀土蘊...

疑因馬斯克干政 特斯拉1月歐洲銷量砍半 還遭諷「納粹車」

美國億萬富豪馬斯克頻頻以美國政府代理人自居，不但干預歐洲政治、強力為德國極右派另類選擇黨（AfD）造勢，還做出納粹敬禮引...

憂慮通膨、貿易戰…美消費者信心驟降 月跌幅3年半最大

美國商業研究組織「經濟評議會」(Conference Board)25日表示，美國消費者信心在2月暴跌，創下三年半以來的...

歐洲銷售銳減 特斯拉市值跌破一兆美元

投資者衡量特斯拉（Tesla）令人失望的歐洲銷售及執行長馬斯克（Elon Musk）積極涉足政治的狀況之際，這家美國電動...

美超微財報／2025年第2季營收56.7億美元 下市危機暫除

美超微（Super Micro，SMCI）在美國時間2月25日繳交2024年年報以及2025年第1~2季財報，其中，20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。