歐洲銷售銳減 特斯拉市值跌破一兆美元
投資者衡量特斯拉（Tesla）令人失望的歐洲銷售及執行長馬斯克（Elon Musk）積極涉足政治的狀況之際，這家美國電動車先驅今天股價暴跌，市值跌破1兆美元。
法新社報導，這家電車巨頭1月在歐洲銷量不到1萬輛，比去年同期減少約45%。
特斯拉股價今天收跌8.4%至302.80美元，市值縮水890億美元。
馬斯克在川普政府擔任高調的顧問角色，負責削減政府支出。
包括最近的德國選舉在內，他也對歐洲極右派政治領袖表達強烈支持，引發一些歐洲政界人士批評。
韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）告訴法新社：「特斯拉顯然在歐洲面臨挑戰，馬斯克品牌問題正在加劇阻力。」他估計，這些阻力有10%至15%來自反馬斯克行為。
2024年美國總統大選後，由於投資人押寶馬斯克與川普關係密切可能有助特斯拉成功發展，以致特斯拉股價飆漲。
但歐洲欠佳的銷售數據似乎削弱了這種樂觀情緒，至少目前來看是這樣。
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