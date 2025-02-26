美超微財報／2025年第2季營收56.7億美元 下市危機暫除
美超微（Super Micro，SMCI）在美國時間2月25日繳交2024年年報以及2025年第1~2季財報，其中，2025年第1季營收59.3億美元，年增180%，毛利率13.1%，每股獲利（EPS）0.67美元。2025年第2季營收56.7億美元，年增55%，毛利率11.8%，EPS為0.51美元。
國內大型法人機構指出，SMCI的2025年第1~2季（2024年7月~2024月12月31日）財報大致與預期相仿，公司接獲那斯達克通知，表示相關文件已符合規定，SMCI下市危機解除，盤後受此激勵股價大漲24%。展望2025年第3季營收50~60億美元，中緣約落在季減3%、年增30%，non GAAP EPS為0.46~0.62美元。2025財年營收235~250億美元，由於新世代產品遞延影響，2026財年目標400億美元，年增60~74%，高於市場共識。
此外，在AI基礎設施繼續成長下，全球AI ODM數量並未見大幅增加，現有廠商包含SMCI受惠AI基建需求攀升，維持強勁成長，AI占SMCI2025年第2季營收大於70%，公司在B200、GB200符合進度，現有產能將滿足營收高雙位數成長。
以T2 CSP客戶為主的廠商包含SMCI及技嘉皆將開始出貨GB200，然自SMCI財報遞延繳交以來，仍有部分客戶訂單移轉，對於與SMCI客戶重疊性高的技嘉將受惠；技嘉本季受惠顯卡以及AI成長，預估第1季營收將季增，今年伺服器營收成長達五成水準，今年消費產品估將達雙位數成長。
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