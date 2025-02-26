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美債發動攻勢了 殖利率下探今年最低 川普關稅開始嚇到市場

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國公債價格過去一周強勁上漲，殖利率下探至今年來最低。美聯社
美國公債價格過去一周強勁上漲，殖利率下探至今年來最低。美聯社

美國公債價格過去一周強勁上漲，殖利率下探至今年來最低，反映美國總統川普的關稅政策開始嚇到市場，投資人憂心經濟成長可能減緩，押注債市有望大漲。

美國10年期公債殖利率25日跌至4.28%，為今年來低點，不到一周前還高達4.57%。選擇權交易人士也開始調整部位，此時美國經濟已經顯露疲軟跡象，且在川普的關稅政策下面臨更大壓力。

BMO資本市場美國利率策略主管林恩在報告中表示：「市場出現避險情緒，因為人們對川普的政策將如何影響全球經濟的擔憂持續升溫。」

美國財長貝森特周二在華盛頓的一場活動上表示，伴隨著川普的政策，10年期美債殖利率應該會「自然」下滑。這一席話也為美債漲勢增添柴火。前一天，川普才證實對加拿大、墨西哥的25%關稅將於下周如期實施。

另一方面，數據顯示美國消費者信心指數降至去年6月來最低，再加上美股走跌，加劇了經濟焦慮情緒。

AmeriVet Securities美國利率交易和策略主管法拉內洛表示：「10年期公債對數據敏感，如果我們繼續看到經濟放緩跡象，那麼殖利率可能進一步走低」，「如果政府打算削減支出並聚焦試圖降低赤字的舉措，那麼就會有緊縮和經濟放緩的因素」。

法拉內洛說，10年期殖利率可能降至200日移動平均線4.25%。由於投資人擔心錯失買入良機，殖利率一旦跌破該水準，「可能引發一些搶買」。

周二的價格走勢以10年期美債選擇買盤為主，這些選擇權預期到4月25日殖利率將跌至4.15%左右。債券看漲情緒也反映在摩根大通的每周美債客戶調查中，淨多頭比率升至1月以來最高。

威靈頓管理公司投資組合經理庫拉納表示：「問題在於這次的經濟成長恐慌是否與去年夏天不同，當時多數美國公債殖利率跌破4%，但這一趨勢很快消退，因為當時有大量財政刺激措施同步實施」。

如今，財政領域對經濟的支撐作用顯然減弱。美股標普500指數上周創新高後開始走跌，進一步加劇經濟焦慮，部分催化因素包括零售巨擘沃爾瑪的獲利預警、川普持續威脅對進口品加徵關稅，以及政府效率部（DOGE）削減聯邦政府薪資支出的舉措，都是影響因素。

庫拉納說：「儘管DOGE節省的資金總額並不算龐大，但政府部門將面臨裁員」，「自2022年以來，一半的就業成長來自政府、醫療保健和教育這三個領域，而這些領域很可能會受到DOGE政策的影響」。

川普 美國

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