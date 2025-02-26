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Fed官員巴爾金：目前政策合理 通膨長期面臨風險

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）。 路透
美國里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）。 路透

美國里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）周二（25日）表示，在聯準會通膨回到2%目標更有信心之前，貨幣政策保持適度的約束力是合理的。他認為，央行打擊通膨必須堅定，長期而言，美國通膨面臨風險。

同一天，聯準會（Fed）另一位官員、即將在28日卸任監管副主席職務但會續任理事的巴爾（Michael Barr），在一場演講中強調了央行獨立性以及關注風險的必要，重申貨幣政策和金融穩定「密不可分」。

巴爾發表談話之前，美國總統川普上周剛發出行政命令，準備收緊對聯邦獨立機構的約束，聯準會的銀行監管工作正包括在內。彭博新聞指出，川普上周的命令，不會直接影響聯準會的貨幣政策，但要求聯準會、證管會（SEC）等機構在發布監管決策之前，先向白宮提交監管草案備查，並與行政團隊諮商優先順序和戰略。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金在里奇蒙的演講中說，華府政策變化等不確定性為Fed帶來的挑戰，在這種背景下很難對貨幣政策做出重大調整，他當下更願意「等待看看這種不確定性將如何發展，以及經濟會如何反應」。

多位聯準會官員針對美國通膨前景，仍樂觀看待可繼續向2%的目標前進。彭博訪調經濟學家預期本周五將公布的通膨指標，會顯示美國1月通膨放緩，但仍高於2%。

巴爾金表示，「我們還沒有回到目標，但已經取得很大進展」。但他也提到長期而言，有多個因素可能對物價構成壓力，例如美國聯邦預算赤字達到歷史高點，勞動力市場的人口趨勢，以及移民流動的潛在變化等。通膨可能因而由順風轉成逆風。未來如果逆風持續，「我們很可能需要動用政策來頂住逆風」。

Fed理事巴爾周二在耶魯大學管理學院的演講中，並沒有評論川普上周關於加強管控聯邦獨立機構的行政命令。但他在問答時間提到，消費者金融保護局為美國家庭做出了「巨大的貢獻」。目前聯準會對該局的撥款已被川普政府暫停。

巴爾強調，貨幣政策和金融穩定密不可分的關連性，而且，「金融市場監管、銀行監管、聯邦存款保險以及保護投資人、消費者和企業的法規，都是隨著時間演進發展出來的，目的在促進金融穩定和持久的經濟成長」。

美國 聯準會 通膨

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