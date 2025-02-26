安森美半導體宣布裁員2,400人 股價半年已跌30%
功率半導體大廠安森美半導體（ON Semiconductor）宣布計劃今年裁員約2,400人，以便精簡營運並降低成本，做為公司整頓計畫的一環。
安森美是在周一宣布這項消息，預期裁員的人事相關費用將達5,000萬至6,000萬美元，估計每年將可節省1.05億至1.15億美元。
安森美股價在過去六個月已重挫超過30%，25日收盤下跌4%至每股51.22美元。該公司表示，最新整頓計畫是安森美努力調整支出以符合當前業務趨勢、邁向長期財務目標的一環。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言