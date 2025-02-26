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安森美半導體宣布裁員2,400人 股價半年已跌30%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
安森美半導體（ON Semiconductor）宣布計劃今年裁員約2,400人。圖／安森美半導體提供
安森美半導體（ON Semiconductor）宣布計劃今年裁員約2,400人。圖／安森美半導體提供

功率半導體大廠安森美半導體（ON Semiconductor）宣布計劃今年裁員約2,400人，以便精簡營運並降低成本，做為公司整頓計畫的一環。

安森美是在周一宣布這項消息，預期裁員的人事相關費用將達5,000萬至6,000萬美元，估計每年將可節省1.05億至1.15億美元。

安森美股價在過去六個月已重挫超過30%，25日收盤下跌4%至每股51.22美元。該公司表示，最新整頓計畫是安森美努力調整支出以符合當前業務趨勢、邁向長期財務目標的一環。

半導體 美股 財務

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