國際油價大跌2% 重返6字頭觸今年最低 金價也回跌

國際油價周二（25日）重挫超過2%，西德州中級原油（WTI）期貨跌破70美元大關，因美國和德國的經濟消息疲軟，美國消費者信心大幅下滑，加劇了投資者擔憂能源需求放緩，同時一些國家還表示石油產量有望增加；金價走低，因投資人在金價周一創下歷史新高後進行獲利了結。紐約銅期貨在美國總統川普下令指示商務部研究對進口銅徵收關稅後大漲。

油價大跌逾2%

布蘭特原油4月期貨下跌1.76美元，跌幅2.4%，報每桶73.02美元，為12月23日以來最低收盤價。

美國西德州原油4月期貨下跌1.77美元，跌幅2.5%，報每桶68.93美元，是去年12月10日以來最低收盤價。

美國數據顯示，2月消費者信心以三年半以來的最快速度惡化，對未來12個月通膨預期激增。

分析師表示，川普總統提出的提高關稅計劃引發了聯準會對通膨的擔憂。這可能導致聯準會讓利率維持在較高水準，進而減緩經濟成長和能源需求。

川普表示，計劃於3月4日開始對加拿大和墨西哥進口商品徵收的關稅將「按時按計劃進行」，這可能會提振油價，因來自這兩個國家的供應會減少。

但能源顧問公司Ritterbusch & Associates分析師表示：「關稅愈來愈被視為對全球經濟成長的負面影響，可能迫使世界石油需求進一步下修。」

數據顯示，德國經濟在2024年最後一季比上一季萎縮0.2%。

石油輸出國組織（OPEC）第二大產油國伊拉克與石油巨頭英國石油公司簽署了重新開發基爾庫克四個油氣田的協議。伊拉克還在等待土耳其盡快批准重啟來自伊拉克庫爾德斯坦地區的石油輸送。

在OPEC的另一個成員國尼日利亞，石油產量從一年前的每日100萬桶上升到每日180萬桶。

金價收跌 創新高後遭遇獲利了結賣壓

現貨金價下跌1.25%，至每英兩2,914.98美元，盤初曾觸及2月17日以來最低。金價周一曾衝上2,956.15美元新高價位。

美國黃金期貨收跌1.5%，結算價報2,918.80美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「你看到的是獲利了結，以及人們希望在較低的價格重新建立部位。」今年迄今，避險買盤已經推升黃金創下11個歷史新高紀錄，突破每英兩2,950美元里程碑。

截至2月18日的一周內，黃金投機客將淨多頭部位減少13,605口合約，至201,962口合約。

現貨白銀跌2.3%，至每英兩31.61美元；白金跌0.5%，至962.15美元；鈀金跌1.9%，至922.39美元。盤中稍早，鉑金和鈀金分別跌至1月30日和1月9日以來的最低。

紐約銅期貨大漲 面臨川普關稅威脅

紐約商品交易所的銅期貨25日收盤大漲3.68%，報每磅4.694美元。川普頒令指示商務部研究對進口銅徵收關稅，帶動紐約銅期貨價格大漲。這是美國對特定產業徵收關稅、可能重塑全球供應鏈的最新措施。