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美元走貶 美國消費者信心大降 日圓升到去年10月來最高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
在避險需求和日本央行升息預期的推動下，日圓兌美元觸及去年10月以來最高價位。路透
在避險需求和日本央行升息預期的推動下，日圓兌美元觸及去年10月以來最高價位。路透

隨著美國消費者信心下降，美元指數周二下跌。在避險需求和日本央行升息預期的推動下，日圓兌美元觸及去年10月以來最高價位。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.3%至 106.308。

Monex策略師認為，白宮堅持如期加徵關稅的表態打擊市場情緒，其他避險貨幣獲得支撐。

美國消費者信心創下2021年8月以來最大降幅，進一步表明川普政府政策的不確定性給美國家庭帶來壓力。

日圓兌美元報148.99，一度升值0.8%，至148.57。

歐元兌美元升值0.5%，至1.0517。德國候任總理梅爾茨據悉已開始與社會民主黨就迅速批准高達2000億歐元的特別國防開支展開協商。

英鎊兌美元升值0.4%至1.2671；美元兌加幣升值0.3%至1.4302，創2月13日以來最高；隨著美國對加拿大的關稅生效日期逼近，美元對加幣一周波動率升至1月4日以來最高。

指數 消費者 美國

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