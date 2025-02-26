馬斯克帶領DOGE引發市場不安付出代價 淨資產一夕蒸發222億美元

帶領美國「政府效率部」（DOGE）的馬斯克，淨資產在周二蒸發222億美元，這是他第四大的單日虧損，因市場對於潛在關稅和進行中聯邦成本削減的努力抱持懷疑態度而步履蹣跚。

組成馬斯克逾半數財富的特斯拉（Tesla）受到的打擊尤其嚴重，先前有報導說，該公司的1月歐洲銷量暴跌將近一半，隨著馬斯克介入國內政治，他在歐洲的好感度大降。這家電動車製造商的股價在紐約下跌8.4%，來到三個月低點，市值自11月7日以來首次跌破1兆美元。

美國總統川普最突出的政策，包括聯邦預算削減和關稅在內，還沒帶來他競選時承諾的股市繁營。標普500指數在過去四個交易日下跌3.1%，追蹤7家大 型科技公司的美股七雄指數（Magnificent 7 Index）在周二陷入修正。

馬斯克透過DOGE推動削減政府支出，號稱已節省大約650億美元，略低於2024年聯邦預算的1%，但他的作為激怒許多人，引發十幾起起訴訟。周二稍早有21名DOGE員工辭職，他們在聯名信中表示，不想再「廢除重要的公共服務」。

而川普周二再次表示，會如期對加拿大和墨西哥開徵關稅，並對其他貿易夥伴徵收對等關稅，這也促成市場拋售。未來一年的通膨預期升至近兩年來最高，美國消費者信心指數本月降幅為2021年8以來最大。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克的淨資產周二降到3,580億美元，但即便如此，這筆財富仍比川普11月贏得大選之前高出約1,000億美元。由於馬斯克旗下私人公司進行了創紀錄融資次數，加上特斯拉在最近下挫之前飆新高，馬斯克的淨資產在12月17日膨脹到有史以來最高的4,864億美元。