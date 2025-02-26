台積電ADR再跌1.2% 六日下來跌逾7%

台積電ADR周二（25日）下跌1.2%，收在189.37美元，連續六日下跌，已跌了7.1%，較台北交易溢價17.7%。

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數連續四個交易下跌，市場對經濟前景和關稅的疑慮再次拖累股市表現。

標普500指數下跌28.00點，跌幅0.5%，收於5,955.25點；那斯達克綜合指數下跌260.54點，跌幅1.4%，收於19,026.39點。道瓊工業指數上漲159.95點，漲幅0.37%，收於43,621.16點。

即將在周三發布財報的輝達（NVIDIA）大跌2.8%，拖累費城半導體指數下跌2.3%，連續三日跌幅超過2%。

台灣加權股價指數周一下跌279.59點，收在23,285.72點。台積電（2330）跌1.9%收在1,055.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 174.32 +0.09 176.50 -1.23

中華電 CHT 127.19 -1.17 126.50 0.55

台積電 TSM 1,242.19 -1.19 1,055.00 17.74

聯電 UMC 42.57 -0.31 43.30 -1.68

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據