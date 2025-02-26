標普和那指連四跌至一個月谷底 投資人開始擔心經濟

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數連續四個交易下跌，市場對經濟前景和關稅的疑慮再次拖累股市表現。

標普500指數下跌28.00點，跌幅0.5%，收於5,955.25點；那斯達克綜合指數下跌260.54點，跌幅1.4%，收於19,026.39點。道瓊工業指數上漲159.95點，漲幅0.37%，收於43,621.16點。

美國10年期公債殖利率下跌11個基點至4.29%，為近八個交易日內的第七度下跌，並創下去年12月中旬以來的最低水準。

即將在周三發布財報的輝達（NVIDIA）大跌2.8%，拖累費城半導體指數下跌2.3%，連續三日跌幅超過2%。台積電ADR跌1.2%。

彭博報導，美國官員計劃限制未經許可出口至中國的輝達晶片數量與類型，以限制中國的技術能力。

那斯達克100指數連跌四天，累計下跌5%左右，是9月初以來最大跌幅。彭博科技七雄指數從高峰回落超過10%，進入修正領域。投機性資產遭遇賣壓最沉重，比特幣下跌6%。

受歐洲銷量大幅下滑影響，特斯拉大跌8.4%，市值跌破1兆美元大關，連續四個交易日下來累計跌幅16%，市值蒸

發1,860億美元。

由於對整體經濟前景感到憂心，美國消費者信心指數創下2021年8月以來最大跌幅。在此之前，零售、服務和住房方面的數據也令人失望。Strategas的Chris Verrone說，市場似乎擔心經濟成長甚於通膨。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz說：「許多公司對當前消費者支出的走向持謹慎態度，而今天的消費者信心指數也證實了這一點。」

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金周二表示，目前的不確定性要求在貨幣政策上採取審慎的態度。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，利率期貨市場暗示，聯準會（Fed）可能在今年上半年維持關鍵利率不變。被廣泛稱為「恐懼指數」的CBOE市場波動率指數（VIX）飆升至1月27日以來的最高水準。

加密幣市場的疲軟也拖累相關類股。Coinbase股價下跌6.4%，而MicroStrategy股價下跌11.4%。

Zoom Communications因年度營收預測令人失望，股價下滑8.5%。

禮來股價上漲2.3%，該公司宣布已開始在美國銷售高劑量瓶裝減肥藥Zepbound，價格相較於注射版本更為便宜。