英特爾：高階EUV已運轉

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
分析師透露，18A製程生產的處理器首批樣品，良率不超過30%，可能無法實現2025年下半年量產。（路透）
分析師透露，18A製程生產的處理器首批樣品，良率不超過30%，可能無法實現2025年下半年量產。（路透）

英特爾25日表示，去年率業界之先接收的兩台艾司摩爾（ASML）高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影設備已投入生產。

但知名分析師郭明錤在社群平台X上透露，以18A製程生產的英特爾Panther Lake處理器首批樣品，良率在20%-30%之間，可能無法實現2025年下半年量產。

根據科技網站Wccftech的報導，這僅比幾個月前傳出的10%略見改善。這對英特爾想在下半年實現量產的目標來說，不是個好兆頭。

儘管圍繞英爾特的代工事業有許多利多消息，尤其是川普政府積極表態要讓晶片製造回流美國，但這家公司似乎力有未逮。

郭明錤還說，除技術挑戰外，英特爾還有組織設置、供應鏈管理和文化等問題，想贏得外部訂單還面臨巨大障礙，這也是台積電（2330）能脫穎而出之處。

Wccftech過往的報導曾讚揚英特爾在半導體市場捲土重來的雄心壯志，但因為首批Panther Lake系統單晶片未達目標，Wccftech質疑「藍色團隊」是否會繼續致力於18A，或者只是在搞「公關噱頭」，讓外界錯以為美國半導體雄心還走在正軌上。

目前無法得知英特爾18A製程的確切狀態，傳言並非官方消息。但Wccftech指出，18A發布將決定英特爾代工事業的復興或消亡。

路透報導，英特爾資深總工程師卡森（Steve Carson）25日在矽谷的一場會議上表示，艾司摩爾這兩台尖端機器已生產了30,000片晶圓。

同日，瑞穗證券董事總經理拉凱什（Vijay Rakesh）將英特爾的目標價從20美元上調至23美元，並重申對這支股票的中性評級。他表示，拆分英特爾的代工和產品業務似有助於該股，但現實情況複雜許多。

拉凱什撰寫報告說，在美國總統川普的政府重新推動將AI晶片生產引回國內的情況下，英特爾的代工可能獲得動力。

這家晶片大廠過去幾個月多次整頓。執行長基辛格去年12月下台，接著是AI主管霍塔德（Justin Hotard）2月離職。兩項人事變動宣布後，英特爾股價開始走高。

半導體 川普 美國

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