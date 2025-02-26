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美擬對陸商船收巨額入港費 最高150萬美元
美國貿易代表署（USTR）研擬對每次進入美國港口的陸製船舶，最高收取一百五十萬美元費用，大陸中遠海運（COSCO）和航運巨擘馬士基（Maersk）等首當其衝。專家說，相關措施如果實施，貨櫃船成本可能是現在的十倍。
台灣業內人士認為，在相關規範上路前，勢必有一波搶運大潮，政策上路後運輸成本大增，也將推升運價。國內主要航商長榮、陽明、萬海將因應並調整船舶，可望妥善規避政策下的成本，享受美中貿易戰火下的海運轉單紅利。
USTR提案，大陸航運商所屬船舶停靠美國港口時，每艘船的入港費最高為一百萬美元。另外將依據船隻載重噸位，每噸收取一千美元。至於非陸籍航運商若使用陸製船舶，每次進入美國港口最多須付一百五十萬美元。
這項提案若過關，將直接衝擊全球最大航運業者中遠海運。據美國政府資料，去年一月為止，全球商業船隊約有百分之十九由中國業者營運。歐洲航運商馬士基和地中海航運（MSC）向大陸造船廠採購許多船隻，也可能遭受影響。
韋斯普契航運諮詢公司執行長顏森說，這將讓貨櫃船成本增為現在的至少十倍。
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