快訊

經典賽／MLB官網火速報導中華隊過關 「還好讓人無法想像的事沒發生」

聽新聞
0:00 / 0:00

美擬對陸商船收巨額入港費 最高150萬美元

聯合報／ 編譯陳苓、記者邱馨儀／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）研擬對每次進入美國港口的陸製船舶，最高收取一百五十萬美元費用，大陸中遠海運（COSCO）和航運巨擘馬士基（Maersk）等首當其衝。專家說，相關措施如果實施，貨櫃船成本可能是現在的十倍。

台灣業內人士認為，在相關規範上路前，勢必有一波搶運大潮，政策上路後運輸成本大增，也將推升運價。國內主要航商長榮、陽明、萬海將因應並調整船舶，可望妥善規避政策下的成本，享受美中貿易戰火下的海運轉單紅利。

USTR提案，大陸航運商所屬船舶停靠美國港口時，每艘船的入港費最高為一百萬美元。另外將依據船隻載重噸位，每噸收取一千美元。至於非陸籍航運商若使用陸製船舶，每次進入美國港口最多須付一百五十萬美元。

這項提案若過關，將直接衝擊全球最大航運業者中遠海運。據美國政府資料，去年一月為止，全球商業船隊約有百分之十九由中國業者營運。歐洲航運商馬士基和地中海航運（MSC）向大陸造船廠採購許多船隻，也可能遭受影響。

韋斯普契航運諮詢公司執行長顏森說，這將讓貨櫃船成本增為現在的至少十倍。

美國 馬士基

延伸閱讀

台船法說會／商船訂單排到2030年 明年有機會轉虧為盈

臺灣港務公司今年擴大招募基層員工 起薪突破4萬元

港務公司招新血 起薪逾41K、適用調薪3%

陸製商船 美考慮加稅百萬美元

相關新聞

傳美施壓日荷 擴大對陸晶片禁令

川普政府正研擬更嚴格的美國半導體管制措施，並向主要盟國施壓，要求進一步緊縮對中國大陸晶片業的限制。這是川普政府打算擴大前...

美晶片禁令恐進一步收緊...美股早盤科技股挫 恐慌指數竄高

川普當局可能會強化對中國大陸的晶片出口管制，並重提關稅威脅，引發避險風潮，25日早盤美債價格飆高，美股早盤漲跌互見。

美擬對陸商船收巨額入港費 最高150萬美元

美國貿易代表署（USTR）研擬對每次進入美國港口的陸製船舶，最高收取一百五十萬美元費用，大陸中遠海運（COSCO）和航運巨擘...

Nvidia財報將至！散戶狂砸逾1800億買股 賭AI天之驕子逆轉勝

輝達（Nvidia）股價今年來走勢顛簸，幾乎無損散戶投資人對這檔股票的熱情。許多散戶押注輝達即將公布的上季財報將激勵股價...

比特幣跌破9萬美元 加密幣賣壓加劇

比特幣在25日盤中跌破9萬美元。根據CoinMarketCap報價，比特幣25日一度跌至88,355美元，是去年11月中旬以來首...

巴菲特股東信沒提一件事 專家解讀：恐在等美股崩跌「迎接熊市」

被譽為「股神」的巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）現金水位持續上升，巴菲特在最新年度致波克夏股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。