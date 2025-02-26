幣圈利空頻傳 比特幣跌破8.7萬美元

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
比特幣25日一度跌破9萬美元。（路透）
比特幣25日一度跌破9萬美元。（路透）

比特幣25日盤中跌破9萬美元，是去年11月中旬來首見。根據彭博資訊報價，比特幣25日一度下挫7.5%至86,865美元，其他加密幣也普遍走低。主因近日幣圈利空事件頻傳，加上川普關稅政策推升市場不確定性，都增添投資人疑慮。

彭博資訊報導，這波跌勢出現在一片加密幣拋售潮中。加密幣交易所Bybit上周遭逢史上最大規模竊案，加上阿根廷總統米雷伊因迷因幣醜聞而接受調查，使市場情緒轉向看壞虛幣。

加密幣衍生品流動性供應商Orbit Market共同創辦人莫倫（Caroline Mauron）說，「Bybit遭駭是這一系列事件的最新發展，又如引發疑慮的迷因幣發行，都讓虛幣市場參與者想起不愉快的回憶。」他表示，股票、債券及黃金市場都無視各種指向跌勢的數據，只有虛幣正走低，主因投資人的悲觀情緒、各種利用迷因幣的挫敗來剝削，缺乏資本來支持新代幣的發行。

市值僅次於比特幣的乙太幣，過去兩天大跌超過10%；Solana同期已跌約15%，狗狗幣已跌13%左右。

彭博 比特幣 迷因

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