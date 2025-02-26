南韓降息1碼 符合預期

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

南韓央行宣布降息1碼，符合市場預期，藉此支撐受到政治動盪影響的經濟，並且事先協助抵禦美國總統川普關稅計畫可能帶來的貿易影響。

南韓央行25日將七天附買回利率調降1碼至2.75%，符合彭博訪調的22名經濟學家一致的看法，利率降至2022年8月以來最低。央行進一步將今年經濟成長率預估值調降至1.5%，低於1月時預估的1.9%，但同時將今、明年通膨率預估值維持在1.9%。

這次是南韓自去年10月啟動寬鬆政策周期以來的第三度降息，當時利率在15年高點，但如今南韓的基準利率已較美國聯準會的4.25%-4.5%利率區間低約150個基點。

當局希望透過降息來刺激因政治混亂而受衝擊的民間消費，此前，總統尹錫悅在去年12月短暫實施戒嚴，因而遭到彈劾並成為史上首位在任期間被逮捕的南韓總統，使得南韓如今沒有明確的政策方向，同時間還面臨川普的關稅威脅。南韓一項消費者信心指數顯示，在2月，悲觀的情緒連續第三個月超過樂觀情緒。

此外，央行官員也在為美國保護主義政策可能帶來的影響做準備。川普在上周宣布計劃對半導體、汽車和製藥業進口品徵收約25%的關稅。此前，他已命令對鋼鐵和鋁進口品徵收25%關稅，並推動對多個貿易夥伴國實施對等關稅。

多數的分析師調查顯示，預期南韓在年底前還會有兩次降息，把基準利率降至2.25%，儘管市場目前的共識是聯準會在未來數月僅會小幅降息，甚至不降息。

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