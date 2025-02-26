美擬對陸製船舶收入港費 業界：運價恐再暴漲

經濟日報／ 編譯陳苓、記者邱馨儀／綜合報導
美國貿易代表署擬提案，非中國籍航運商若使用陸製船舶，每次進入美國港口最多須付150萬美元。（路透）
美國貿易代表署擬提案，非中國籍航運商若使用陸製船舶，每次進入美國港口最多須付150萬美元。（路透）

美國貿易代表署（USTR）研擬對每次進入美國港口的陸製船舶，最高收取150萬美元的費用，大陸中遠海運（COSCO）和航運巨擘馬士基（Maersk）等首當其衝。專家說，相關措施如果實施，貨櫃船成本可能是現在的十倍。

業界評估，若真的施行，這些成本恐轉嫁貨主，導致運價再度暴漲，不過國內貨櫃三雄則因國籍、船舶製造地各別，可望避開兩強的貿易戰火而受惠轉單效益。

對此，國內航商、貨攬業者對此多正面看待；業內人士認為，首先，在相關規範上路前，勢必又有一波搶運大潮，其次，政策上路後運輸成本大增，將推升運價。國內主要航商長榮海運（2603）、陽明、萬海將因應並調整船舶，可望妥善規避政策下的成本，享受美中貿易戰火下的海運「轉艙（單）」紅利。

USTR在前總統拜登時期啟動調查，指稱北京當局大量提供國家補助、並給予國企優惠待遇，私營的國際競爭者因此被迫退出市場，使得中國在全球造船噸位比重，從1999年的5%到2023年升至50%以上。據21日發布的聯邦公告，USTR提議對中國船舶收費，並祭出其他限制。

據USTR提案，中國航運商所屬船舶停靠美國港口時，每艘船的入港費最高為100萬美元。另外將依據船隻載重噸位，每噸收取1,000美元。

至於非中國籍的航運商，若使用陸製船舶，每次進入美國港口最多須付150萬美元。公司的陸製船隻比重若超過50%，不管出發地為何，每艘須繳入港費100萬美元。如果陸製船隻比重在25%~50%，費用降至75萬美元，若陸製船隻低於25%，費用為50萬美元。

要是提案過關，將直接衝擊全球最大的航運業者中遠海運。據美國政府資料，去年1月為止，全球商業船隊約有19%由中國業者營運。歐洲航運商馬士基和地中海航運（MSC）向陸造船廠採購許多船隻，也可能遭受影響。大型貨櫃船停泊美國多處港口，會大幅推升相關費用。

韋斯普契航運諮詢公司執行長顏森說，貨櫃船成本將是現在的至少十倍，這也會影響美國進出口商和消費者，希望公聽會能阻止這種瘋狂舉動。

USTR提案也要求，方案上路前兩年，至少1%的美國出口商品，須由懸掛美國國旗的船隻運送，七年後這個比例須至少提高至15%。

美國 貨櫃

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