德GDP萎縮 考驗新政府
德國上季經濟再度萎縮，主因是出口大減抵銷消費者支出小幅成長帶來的效益，凸顯下一屆政府扭轉這個歐洲最大經濟體命運面臨的挑戰。
德國聯邦統計局25日公布，2024年第4季經濟產值比前三個月減少0.2%，與初估值一致，不如2024年第3季的成長0.1%。從項目來看，德國上季商品和服務出口大減2.2%，減幅是2020年第2季以來最大，淨貿易減少1.2%，民間消費則只增加0.1%。最新估算也確認德國2024年全年經濟萎縮0.2%，是連續第二年萎縮。
隨著德國將擴大發債以提高公共經濟支出的預期升溫，德國10年期公債殖利率25日盤中一度高於期限相近利率交換合約5個基點，幅度是2007年開始記錄以來最大。
公債殖利率和交換利率的落差被稱為交換利差，是衡量公債吸引力重要指標。如果市場預期政府將擴大發債，公債相對於交換合約通常會走弱。
規模龐大的製造業難以適應新現實，烏俄戰爭顛覆以平價能源為根基的商業模式，加上中國大陸需求下滑，已導致德國成為歐洲經濟「軟肋」。
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