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美晶片禁令恐進一步收緊...美股早盤科技股挫 恐慌指數竄高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股25日早盤漲跌互見。
美股25日早盤漲跌互見。

川普當局可能會強化對中國大陸的晶片出口管制，並重提關稅威脅，引發避險風潮，25日早盤美債價格飆高，美股早盤漲跌互見。

道瓊工業指數早盤上揚0.2%，標普500指數下挫0.2%，那斯達克指數下挫0.7%，費城半導體指數下挫0.9%；台積電ADR跌0.6%，輝達走低2%。

輝達預定在26日美股盤後公布財報，該公司對大盤的影響力非同小可，或許會觸發新波動。德意志銀行策略師里德（Jim Reid）指出，過去幾年來，輝達財報對市場的影響，往往一如美國就業報告等重要經濟數據。

川普24日示意，加墨關稅將如期上路。另外，彭博資訊報導，川普政府正在草擬更嚴格的輸陸晶片管制，並施壓主要盟友加強對中國晶片業的限制。而且部分美國官員希望，進一步緊縮輝達無須許可的輸陸晶片種類。荷蘭半導體設備巨擘艾斯摩爾（ASML）的歐洲股價挫低2%。

有恐慌指數之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），觸及今年新高，逼近20。

市場避險情緒高漲，美國10年期公債殖利率跌至4.33%，為兩個多月新低；公債殖利率和價格呈反向走勢。投資人逃離容易波動的資產，比特幣價格跌破9萬美元，寫三個月最低，從川普上月就職時創下的歷史新高，回檔近20%。

川普 指數 美國

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