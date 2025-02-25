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Nvidia財報將至！散戶狂砸逾1800億買股 賭AI天之驕子逆轉勝

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Nvidia財報將至！散戶狂砸逾1800億買股 賭AI天之驕子逆轉勝

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
輝達股價今年來表現不如美股大盤，26日出爐的上季財報能否扭轉頹勢？路透
輝達股價今年來表現不如美股大盤，26日出爐的上季財報能否扭轉頹勢？路透

輝達（Nvidia）股價今年來走勢顛簸，幾乎無損散戶投資人對這檔股票的熱情。許多散戶押注輝達即將公布的上季財報將激勵股價再次大漲，扭轉這檔AI概念股表現落後美國股市大盤的局面。

道瓊社報導，輝達市值1月底曾單日蒸發近6,000億美元，反映中國大陸企業DeepSeek旗下成本較低人工智慧（AI）模型，短暫衝擊投資人對AI題材的信心。輝達股價至今已收復大多數失土，但2025年以來仍跌3%，表現不如美股大盤標普500指數上漲1.7%。如果從2022年底算起，輝達股價已飆漲近800%。

DeepSeek引發的競爭憂慮，幾乎未動搖散戶對輝達的信念。Vanda Research數據顯示，散戶今年截至上周五（21日）已砸下逾57億美元（新台幣1,869.3億元）買進輝達股票，買超金額是去年同期兩倍以上。光是DeepSeek點燃賣壓當天，散戶就買超5.62億美元，是2014年開始記錄以來最高單日金額。

Wedbush證券常務董事、華爾街AI大多頭艾夫斯（Dan Ives）說：「輝達一直是AI革命的天之驕子，任何事物都無法改變這個事實，包括DeepSeek。」

投資人正大舉敲進輝達選擇權合約，如果輝達上季財報帶動股價本周跳漲，這些合約就有利可圖。根據芝加哥選擇權交易所全球市場公司（Cboe Global Markets）數據，押注輝達股價將漲至145和160美元的選擇權買權，最近幾天交易熱絡程度在輝達選擇權名列前茅；選擇權買權給予以設定價格買進一檔股票的權利。輝達股價24日以130.28美元收盤，歷史高點是1月6日的149.43美元。

輝達上季財報將在美股26日收盤後出爐，FactSet數據顯示輝達上季獲利可能比一年前大增59%，營收可望成長72%。另據選擇權研究與科技服務（ORATS）數據，交易員押注輝達上季財報將帶動股價下一個交易日上漲或下跌9%左右。回顧過去12份財報，輝達股價平均漲跌幅約8%。

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