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越南行政與企業經營成本高 越共總書記：至少降3成

中央社／ 河內25日專電

在外資助力下，越南近年經濟表現亮眼，但企業對越南的投資環境仍有一些顧慮。越共總書記蘇林近日發表談話，至少要將行政作業時間與企業經營成本降低3成，以繼續推動經濟成長。

越南設定今年經濟成長目標為8%以上，盼為未來經濟成長率達到兩位數的願景奠定基礎。官媒越通社（VNA）報導，蘇林（To Lam）24日下午邀集各部門專家舉行會議時表示，改善經商環境才能推動經濟發展

蘇林指出，應持續推進體制改革，改善經商環境，至少要減少30%的行政作業時間與企業經營成本，特別是海關費用、法遵成本及非正式成本；體制改革應朝著至少取消30%非必要經商條件的方向來努力。

他還說，越南需採取開放的財政政策，建立「免稅港」模式，以發展成為大型物流樞紐，推動「國家投資單一窗口」機制，制定吸引人才的政策，並對表現優異的公務員實施特別的管理政策。

越南近年來在優化經商環境方面做出一系列改革，削減了許多不合理、不明確和不必要的經商條件。然而，根據越南官方的評估，政府對企業的管理仍然複雜，多個機構的職能管理互相重疊。

不僅如此，各地方與單位對於政策的解讀與落實時，經常不一樣，讓企業無所適從。「2023台商經貿投資白皮書─越南篇」就建議，越南應提高法規透明度、加強法令解釋一致性，降低企業法遵成本與風險。

另據路透報導，美國晶片業龍頭「英特爾」（Intel）原有一項在越南的投資案，但最後於2023年7月決定擱置計畫。路透引述知情人士表示，英特爾對越南的電力供應穩定性和過度官僚主義表達了疑慮。

成長率 經濟發展 越南

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