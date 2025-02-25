比特幣跌破9萬美元 加密幣賣壓加劇

比特幣在25日盤中跌破9萬美元。根據CoinMarketCap報價，比特幣25日一度跌至88,355美元，是一個多月以來首度低於9萬美元。主因是近日一連串加密幣相關事件，加上川普關稅政策推升市場不確定性，都增添投資人疑慮。

彭博資訊報導，這波跌勢出現在一片加密幣拋售潮中。加密幣交易所Bybit上周遭逢史上最大規模竊案，加上阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）因迷因幣醜聞而接受調查，使市場情緒轉向看壞虛幣。

加密幣衍生品流動性供應商Orbit Market共同創辦人莫倫（Caroline Mauron）說，「Bybit遭駭是這一系列事件的最新發展，又如引發疑慮的迷因幣發行，都讓虛幣市場參與者想起不愉快的回憶。」

他也表示，股票、債券及黃金市場都無視各種指向跌勢的數據，只有虛幣正在走低，主因是投資人的悲觀情緒、各種利用迷因幣的挫敗來剝削，以及缺乏資本來支持新代幣的發行。

市值僅次於比特幣的乙太幣，過去兩天大跌超過10%；Solana同期已下跌約15%，狗狗幣已跌13%左右。

根據數位資產管理公司Arca資料，自去年12中起，多數代幣已縮水30%-80%，僅有一些例外。

比特幣大戶策略24日發布聲明，表示將在七天內花近20億美元買比特幣。此舉似乎為比特幣提供一些支撐。