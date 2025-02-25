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新加坡大華銀行退出在陸零售金融事業 富邦金控收購

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
富邦金控買下新加坡大華銀行在中國大陸的零售金融事業。（本報系資料庫／富邦金控提供）
富邦金控買下新加坡大華銀行在中國大陸的零售金融事業。（本報系資料庫／富邦金控提供）

彭博資訊今（25）日報導，新加坡大華銀行（UOB）把在中國大陸的零售金融事業賣給台灣的富邦金控（2881），但仍保留在中國大陸的批發金融事業以及全球市場營運。大華銀行是新加坡第三大銀行，出售中國大陸當地零售金融部門，是聚焦跨境交易的策略改變。

大華銀行周一在官網宣布這項交易，並沒有揭露交易金額。預計今年第3季，可以將大華在中國大陸的客戶帳戶、存款、貸款及客戶所持的相關財富管理商品，完成轉移給富邦金控在中國大陸的富邦華一銀行。

大華銀行說，大華退出中國大陸的零售金融市場，是銀行「策略轉型」的一環，賣掉零售金融事業之後，可讓大華將重心放在中國大陸企業與東南亞區域的連結。2022年美國花旗集團（Citigroup）因全球策略改變，也撤離中國大陸的消費金融市場。

大華銀行去年在大中華市場（中港台）的稅前獲利占比為6.8%。2023年在中國大陸的零售金融事業，稅前虧損1,770萬人民幣。

富邦金控先前曾被媒體報導，有意買下花旗在中國大陸的消費金融事業。富邦金控在中國大陸的台北富邦銀行子行富邦華一銀行，目前在中國大陸13個城市有24家分行，另已獲准在杭州設立新分行。

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