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印尼傳與蘋果達成協議 有望解除iPhone 16禁售令

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果iPhone 16在印度的禁售令，傳出最快本周可解除。 路透
蘋果iPhone 16在印度的禁售令，傳出最快本周可解除。 路透

知情人士說，印尼政府已經與蘋果公司（Apple）針對解除iPhone 16系列在印尼的禁售令達成協議條件，為終結五個月來的拉鋸戰鋪路。此前蘋果為解除禁售令，把承諾投資印尼的金額提高至10億美元。

了解協商內情的人士表示，最快本周負責禁令的印尼工業部，就會與蘋果簽署協議備忘錄，接著會召開記者會正式宣布解禁，儘快讓iPhone 16可以上市銷售。

iPhone 16禁售令起於去年10月，當時蘋果這支剛發售的最新款iPhone手機，印尼以未符合本地製造的要求為由，拒發銷售許可。

蘋果於是承諾會在印尼投資10億美元，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）指示有關部會接受蘋果的提議，不過上個月工業部卻意外繼續維持禁令，想爭取更好的條件。消息來源透露，現在蘋果願意在投資10億美元之外，再致力於訓練當地人員進行蘋果產品的研究與開發。協助研發這一點，對印尼政府特別受用，因為當局一直希望促成蘋果在當地設立研發機構。

據了解，蘋果並不會立即展開在印尼製造iPhone的計畫。在雙方未正式簽字之前，也還有協議最後破局的可能。最終若達成協議解除iPhone 16禁售令，是普拉伯沃政府的勝利。普拉伯沃領導的印尼對主要大型外國企業採取強硬立場，要求他們要多投資於在當地開發產品、增加當地製造，而不是只把印尼當做一個銷售中心。

根據印尼政府先前的宣布，蘋果一開始提出的投資額只有9,500萬美元。

iPhone 16 印尼 普拉伯沃 蘋果 記者會

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