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選舉塵埃落定 英、印重啟貿易談判

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國與印度近日各取所需，重啟貿易談判。（@narendramodi via X）
國與印度近日各取所需，重啟貿易談判。（@narendramodi via X）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】英國盼增加貿易減緩脫歐影響，印度希望擴張全球貿易，兩國近日重啟談判！由於兩國去年都有選舉，因此等選舉告一段落後，便由雙方的貿易部門開始進行交涉。由於印度市場潛力無限，英國希望增加對印貿易，緩解脫歐以後貿易衰退的影響；但印度希望英國開放更多專業人才與學生前往印度。

印度盼更多留學生

根據《英國廣播公司》報導，印度與英國近日在德里重啟貿易談判，目前雙方貿易總額約520億美元，英國希望透過英印進一步的貿易開放，讓該國出口的汽車、蘇格蘭威士忌與金融服務業受惠；印度則是希望英國能開放更多專業人才與學生前往英國學習，並減少申請簽證的行政時間。

由於兩國在去年都有大選，等到大選結束，11月雙方在G20峰會見面時，英國首相施凱爾與印度總理莫迪宣布，將於2025年重啟貿易談判，且加上美國總統川普對全球將開啟廣徵關稅的行動，印度也可能是被美國重點針對的對象，雙方都有動機促進對彼此的貿易。

各國因應關稅戰

但《Mint》提到，雙方在移民與金融服務業上仍各有堅持，但印度近年來也積極拓展對外貿易，加上印度正朝向世界第三大經濟體的路上前進，雙方都保持謹慎與樂觀的態度進行磋商。

雅虎財經》指出，川普近來對各國廣徵關稅，雖然在2月初他暫時豁免加拿大與墨西哥的關稅徵收，但近日他又提醒這兩國，豁免期即將於4月到期，若屆時沒有提出新的貿易措施，將會對兩國課徵25%的鋼鋁關稅，後續恐造成通膨與影響聯準會的升降息決策，因此各國也在積極布局避險。

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