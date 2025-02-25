歐洲電動車成長之際 特斯拉1月銷量重摔45%

歐洲電動車整體銷量成長之際，特斯拉（Tesla ）上月在歐洲銷售量卻大幅下滑45%。不過，受到汽柴油車需求下滑影響，歐洲整體銷量下滑2.1%。

根據歐洲汽車製造商協會的數據，特斯拉今年1月在歐洲註冊新車僅9,945輛，遠低於去年同期的18,161輛。整體電動車則大幅成長37%，德國、英國、義大利均大有長進。

特斯拉在歐洲面臨兩大挑戰，除了最受歡迎車款Model Y 還在調整產線之外，執行長馬斯克公開力挺極右派政黨，也給人政治立場激進的負面形象。

特斯拉（Tesla）上月在德國僅註冊了1,277輛新車，繳出2021年7月來最差的單月成績。在法國，特斯拉銷量更銳減63%，是2022年8月來最差表現。

此外，特斯拉在英國的註冊量首度不如大陸電動車製造商比亞迪（BYD）。特斯拉上月在英國銷量下滑近8%，但英國電動車銷量則成長42%。

正在物色新執行長的Stellantis NV 在歐洲的銷量下滑16%。福斯（Volkswagen ）雷諾（Renault）交車量則成長，BMW新車銷售則略為下降。

此外，越來越多消費者轉向選擇有電池做為內燃機備援的車型。無需充電的混合動力車上月銷量成長了17%。

歐洲1月電動車銷量占乘用車註冊數57.2%，高於去年同期的47.4%。