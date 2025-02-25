川普團隊還要進一步緊掐對中國的晶片管控 考慮多管齊下

川普政府正研擬更嚴格的美國半導體管制措施，並向主要盟國施壓，要求進一步緊縮對中國大陸晶片業的限制。這是川普政府打算擴大拜登執政時期限制北京科技實力措施的最新跡象。

彭博資訊引述知情人士說法報導，川普政府官員最近與日本、荷蘭官員會面，討論限制東京威力科創（Tokyo Electron）和艾司摩爾（ASML）的工程師保養與維修在大陸的半導體設備。目前，美國對科林研發、科磊和應用材料等美國半導體設備企業祭出類似限制措施，上述最新行動的目標則是確保日、荷能和美國實施一樣的限制。

知情人士還透露，華盛頓當局也就針對特定陸企實施制裁進行了初步討論。一些川普政府官員還希望進一步限制輝達（Nvidia）可在無需許可的情況下可出口至大陸的晶片數量和種類。

美國當局整體目標是阻止中國進一步發展本土半導體產業，進而在AI和軍事領域獲得技術優勢，而川普政府顯然正延續拜登政府的政策，包括追求先前未能達成的盟國協議，另一方面則是採納拜登政府內部鷹派成員的更激進政策目標。

白宮代表沒有立即回應置評請求。荷蘭外交貿易部和日本經產省拒絕置評。

由於川普政府還沒完成重要聯邦機構的人事安排，因此距離上述討論落實為新的美國監管規定還要數月的時間。此外，盟國是否會更願意配合美國新政府仍有待觀察。兩名前拜登政府高級官員透露，前政府曾與荷蘭針對限制設備維護問題達成口頭協議，但荷蘭在川普勝選後態度有所保留。ASML等業者的半導體製造設備若少了保養與維修，可能很快會無法滿足半導體生產的嚴格需求。

拜登團隊先前也向川普政府的國安委員會（NSC）移交多項政策優先事務，其中一名官員表示，新團隊抱持著接納態度。其中一項主要措施是禁止大陸記憶體晶片製造商長鑫存儲購買美國技術。拜登政府曾認真考慮此舉，但最終因日本反對而未能落實。

川普團隊的一些官員希望進一步加強對中芯國際的限制，而中芯是電信巨擘華為的主要晶片製造合作夥伴。拜登政府有效阻止晶片出貨至中芯國際的一些廠房，但對其他則採取逐案審查機制。川普官員擔心，這可能讓中芯國際可購買到只能用於特定工廠的設備。

川普政也考慮對限制輝達專為中國市場設計的晶片銷售。在拜登時期，一些國安官員在卸任前曾希望緊縮這些措施，但時任商務部長的雷蒙多拒絕。

此外，拜登政府在任期最後一周實施了所謂的「AI擴散規則」（AI diffusion rule），對全球國家採取三級制，並為每一級設定可輸出的AI算力上限。它還建立一套機制，要求企業驗證其計畫的安全性，以取得更高的運算限制。這項規則將影響從東南亞到中東的資料中心發展，因此引發包括輝達在內的企業提出強烈反對。

多名知情人士透露，白宮正尋求簡化並強化AI擴散規則架構，但具體內容仍在調整中。受到川普政府一些官員青睞的想法之一，是降低可在無須許可下能夠出貨的運算能力。根據當前限制，晶片製造商只有在出貨多達1,700個繪圖處理器（GPU）時才需通知政府。但一些川普政府官員希望進一步降低這一門檻，擴大許可要求的適用範圍。