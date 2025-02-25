巴菲特喊加碼投資 日本五大商社股價應聲飆漲
三菱商事、丸紅等日本商社的股價今（25）日在東京股市早盤大漲，因為「股神」巴菲特在上周末的致波克夏股東信中表示，波克夏將會加碼投資日本五大商社。
三菱商事在今早盤中飆漲8.7%，丸紅也漲超過7%，伊藤忠商事和住友商事上漲逾6%，三井物產也漲4%。
巴菲特在致股東信中提到，波克夏原本同意對日本五大商社的持股比率控制在10%以下。現在持股逼近上限，而這些商社公司已同意「適度」放寬持股上限。波克夏是在2020年時宣布要開始投資日本五大商社。
自股神敲進日本商社股票後，五大商社的股價表現就優於日經225指數，經營領域包括油、氣等多項大宗商品的日本商社，在2022年受惠於商品價格大漲，公司本身的多角化經營也幫助安度價格波動。
巴菲特讚許日本商社有在適當時機提高股票配息、買回庫藏股，而且提供給高階主管的薪酬也不像美國同業那麼多。他在信中對股東說，「經過一段時間後，你將可能看到波克夏對五大商社的持股都有所增加」，「我們對五大商社的持股是非常長期的，同時我們致力於支持他們的董事會」。
三菱商事周日（23日）說，公司已與波克夏洽談一些個別方案的合作，方式包括聯合投資。
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