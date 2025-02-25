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英特爾18A製程傳良率欠佳 僅20%-30%…下半年量產有難度

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾18A製程傳出良率在20%-30%間，恐難達成下半年量產的目標。路透
英特爾18A製程傳出良率在20%-30%間，恐難達成下半年量產的目標。路透

廣受外界關注的英特爾18A製程傳出良率「令人失望」，現今大概不超過三成，轉向大規模生產面臨巨大障礙。

根據科技網站Wccftech的報導，英特爾的首批Panther Lake處理器樣品顯示，18A製程的良率在20%-30%間，可能無法滿足2025年下半年量產的時間表。

僅管圍繞英爾特的代工事業有許多利多消息，尤其是川普政府積極表態要讓晶片製造回流美國，但這家公司似乎力有未逮。

根據知名科技分析師郭明錤在X的推文，英特爾的18A製程技術在主流消費產品的應用上並不順利，行業調查顯示半導體良率約為 20%-30%。僅比幾個月前的數字——那時候傳出是10%——略見改善。這對英特爾想在下半年實現量產的目標來說，不是個好兆頭。

郭明錤還說，除技術挑戰外，英特爾還有組織設置、供應鏈管理和文化等問題，想贏得外部訂單還面臨巨大障礙，這也是台積電（2330）能脫穎而出之處。

Wccftech過往的報導曾讚揚英特爾在半導體市場捲土重來的雄心壯志，但因為首批Panther Lake系統單晶片未達目標，Wccftech質疑「藍色團隊」是否會繼續致力於18A，或者只是在搞「公關噱頭」，讓外界錯以為美國半導體雄心還走在正軌上。

目前無法得知英特爾18A製程的確切狀態，傳言並非官方消息。但Wccftech指出，18A發布將決定英特爾代工事業的復興或消亡。

半導體 台積電 美國 英特爾

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