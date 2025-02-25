路透：輝達H20晶片訂單大增 陸企廣用DeepSeek AI模型

路透引述消息人士報導，中國大陸企業正大幅增加對輝達（NVIDIA）H20晶片的訂單，以滿足國內對DeepSeek低成本人工智慧（AI）模型激增的需求。

路透指出，H20訂單激增，更加凸顯輝達在AI晶片市場的主導地位，也有助於緩和外界對DeepSeek可能導致AI晶片需求下降的疑慮。

兩位消息人士告訴路透，DeepSeek上個月在全球引起廣泛關注以來，騰訊、阿里巴巴和字節跳動都「大增增加」H20晶片的訂單。H20是一款配合美國出口管制政策，專為大陸市場設計的降規版晶片。

大陸伺服器製造商一位消息人士透露，醫療和教育等行業的中小型企業也開始購買搭載DeepSeek模型和輝達H20晶片的AI伺服器。這位消息人士表示，以往只有資金雄厚的金融和電信公司才會購買具備AI運算系統的伺服器。

路透報導，川普政府也考慮對銷往大陸的H20晶片實施管制，這可能是訂單激增的因素之一，但消息人士普遍認為，DeepSeek崛起才是最主要原因。

新加坡White Oak Capital Partners投資主管 Noir Chiuo 說：「DeepSeek推出時，很多人誤判運算能力需求可能停滯或下降。但事實上，更先進的AI模型推動了日常生活中的更深層整合，推論層級的運算需求呈倍數成長。」

儘管DeepSeek的AI模型普遍部署有助於華為在中國大陸晶片製造商在國內市場更具競爭力，特別這些模型專注於推論運算，但輝達的H20晶片仍是大陸市場的業界標準。

分析師估計，輝達在2024年約出貨了100萬顆H20晶片，為輝達創造超過120億美元的營收。

H20是輝達目前在大陸市場唯一合法銷售的主要晶片，在2023年10月美國最新一輪出口限制生效後推出。自2022年以來，華盛頓已禁止出口輝達最先進的晶片運至中國大陸，擔憂這些先進技術可能用來壯大中國的軍力。