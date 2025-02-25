彭博：台泥撤銷綠色歐元債券首發

台泥（1101）周一撤銷首度發售歐元債券的案子，這在歐洲一級市場相當罕見，由於投資人需求旺盛，當地推動發債一直很快。

彭博引述一位消息人士報導，台泥擬發行5億歐元的5年期綠色債券，發行利率較基準利率高約180個基點。

台泥發言人證實，已「決定暫不推動」這筆交易，以履行「更廣泛的責任」。

今年以來，在歐洲一級債券市場撤回交易的情況並不常見。

這筆交易2月12日最初委託法國農業信貸銀行（Credit Agricole SA）和德意志銀行（Deutsche Bank AG）擔任全球協調方，而星展銀行擔任聯席帳簿管理人和聯席主承銷商。2月18日進展為，交易的執行將依市況而定。周一上午，只有法國農業信貸銀行和星展銀行在推動發售。